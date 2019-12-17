Сибирские таможенники перекрыли крупные поставки нефрита за границу

Сибирские таможенники пресекли незаконную перевозку нефрита за границу. Им удалось изъять более 20 тонн природного камня на 50 млн рублей в Алтайском крае.

Нелегальные бизнесмены планировали вывозить минералы фурами в Казахстан и Киргизию - на таможне в Рубцовском районе они должны были предоставить подложные сопроводительные документы.

«В ходе подготовительных мероприятий оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в республике Бурятия и его аккумулировании на территории Иркутской области для последующего вывоза. В частности, был установлен факт отсутствия документов, подтверждающих законное происхождение нефрита», - пояснили в таможенном ведомстве.

Фуры были задержаны на границе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: Сибирская оперативная таможня