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Сибирские таможенники перекрыли крупные поставки нефрита за границу

Главная Происшествия
Барнаул
16:28 17 Декабря 2019
происшествия, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские таможенники пресекли незаконную перевозку нефрита за границу. Им удалось изъять более 20 тонн природного камня на 50 млн рублей в Алтайском крае. 

Нелегальные бизнесмены планировали вывозить минералы фурами в Казахстан и Киргизию - на таможне в Рубцовском районе они должны были предоставить подложные сопроводительные документы. 

«В ходе подготовительных мероприятий оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в республике Бурятия и его аккумулировании на территории Иркутской области для последующего вывоза. В частности, был установлен факт отсутствия документов, подтверждающих законное происхождение нефрита», - пояснили в таможенном ведомстве. 

Фуры были задержаны на границе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновным грозит до семи лет тюрьмы. 

Фото: Сибирская оперативная таможня

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