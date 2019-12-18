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ЛЭП в Алтайском крае чистят от изморози

Главная Происшествия
Барнаул
13:03 18 Декабря 2019
работы, энергетика, линия
Автор: Sibnovosti.ru
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Опоры и провода линий электропередачи в Хабарском районе Алтайского края покрылись изморозевыми отложениями. Для их очистки компания «Россети Сибирь» направила в регион бригады своих специалистов из Омской и Кемеровской областей, республик Хакасия и Алтай, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего для устранения последствий образования инея в Алтайском крае привлечена 31 бригада. Это 124 человека и 40 единиц спецтехники, в том числе 15 резервных источников снабжения электричеством.

«Особые погодные явления в виде снегопада, частого перехода «через ноль» (оттепелей) и порывистого ветра способствовали обильному налипанию мокрого снега на провода в Алтайском крае. За минувшую неделю десять бригад филиала «Россети Сибирь» в регионе уже устранили обмерзание на 500 км ЛЭП. Однако для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в новогодние праздники необходимо обследовать еще 500 км ЛЭП и очистить провода от изморозевых отложений», - обрисовали ситуацию в пресс-службе компании.

Хабарский район находится на северо-западе Алтайского края. Здесь проживает 14,6 тыс. человек.

Фото: сайт компании «Россети Сибирь»

 

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