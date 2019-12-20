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Полицейские погибли в ДТП в Алтайском крае

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Барнаул
10:01 20 Декабря 2019
дтп, полиция, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупная автомобильная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Ее жертвами стали пять человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло вчера вечером в Алейском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем ВАЗ 21074, в котором находились сотрудники полиции.

«В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы», - сообщили о последствиях столкновения в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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