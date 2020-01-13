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Двойное убийство раскрыто в Алтайском крае

Главная Происшествия
Барнаул
16:30 13 Января 2020
убийство, следствие, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае задержан 35-летний житель села Бобровка Первомайского района. Он подозревается в убийстве двух человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 10 января 2020 года в поселке Затон был обнаружен сожженный автомобиль. В нем оказались тела двух человек. Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух лиц).

«По предварительным данным следствия, потерпевшие молодые жители города Барнаула приехали в село Бобровка к знакомому на личном автомобиле. В ходе конфликта подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в мужчин, а затем, переложив тела на заднее сидение автомобиля, вывез в поселок Затон, где поджог транспортное средство», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, задержанный арестован. Обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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