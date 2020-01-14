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Двое молодых людей пропали в Новоалтайске

Главная Происшествия
Барнаул
14:05 14 Января 2020
поиск, пропавшие, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае идут масштабные поиски двух молодых людей. Жители Новоалтайска пропали 7 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пропали Оксана Руденко, которой исполнилось 18 лет, и 16-летний Дмитрий Думчев. По данным главного управления МВД по Алтайскому краю, в розыске участвует более 60 полицейских, три кинологических расчета со служебными собаками. Полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС, привлекаются водолазы.

«Уже обследованы территория Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное». Ситуацию осложняет обилие снега. Обследованы участки трассы от поселка Бажово до Белоярска, другие участки вдоль новосибирской трассы», - отметили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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