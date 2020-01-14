Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

ФСБ провела выемку документов в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в администрации города. Изъята бухгалтерская документация, при этом все руководители остаются на рабочих местах, задержаний не проводилось. С чем связан интерес правоохранителей, не сообщается.

Официальных комментариев в силовых структурах по этому поводу не предоставляют, не комментируют ситуацию и в самой похоронной службе.

По информации СМИ, директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По неподтвержденным данным, в Барнауле под покровительством сотрудников МВД действовала преступная группа похоронных агентов. Силовикам предстоит установить ущерб, причиненный городскому бюджету.