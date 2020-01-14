14 января
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

Главная Происшествия
Барнаул
17:10 14 Января 2020
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

ФСБ провела выемку документов в МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в администрации города. Изъята бухгалтерская документация, при этом все руководители остаются на рабочих местах, задержаний не проводилось. С чем связан интерес правоохранителей, не сообщается.

Официальных комментариев в силовых структурах по этому поводу не предоставляют, не комментируют ситуацию и в самой похоронной службе.

По информации СМИ, директора МУП подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По неподтвержденным данным, в Барнауле под покровительством сотрудников МВД действовала преступная группа похоронных агентов. Силовикам предстоит установить ущерб, причиненный городскому бюджету.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Двое молодых людей пропали в Новоалтайске

Двое молодых людей пропали в Новоалтайске

14 Января 2020 г.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Новости Барнаула: Двойное убийство раскрыто в Алтайском крае

Двойное убийство раскрыто в Алтайском крае

13 Января 2020 г.
Арестован подозреваемый местный житель
Новости Барнаула: Полицейские погибли в ДТП в Алтайском крае

Полицейские погибли в ДТП в Алтайском крае

20 Декабря 2019 г.
В аварию попал служебный ВАЗ 21074
Новости Барнаула: ЛЭП в Алтайском крае чистят от изморози

ЛЭП в Алтайском крае чистят от изморози

18 Декабря 2019 г.
Энергетики перебросили бригады со всей Западной Сибири
Новости Барнаула: Сибирские таможенники перекрыли крупные поставки нефрита за границу

Сибирские таможенники перекрыли крупные поставки нефрита за границу

17 Декабря 2019 г.
Изъято более 20 тонн камня стоимостью 50 млн рублей
Новости Барнаула: Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

13 Декабря 2019 г.
В семье было четверо детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Алтайский край примет участие в проекте развития ИЖС

Алтайский край примет участие в проекте развития ИЖС

14 Января 2020 г.
Проект предполагает стимулирование индивидуального жилищного строительства
Новости Барнаула: В Барнауле качество уборки дорог проверит прокуратура

В Барнауле качество уборки дорог проверит прокуратура

11 Января 2020 г.
Ранее ведомство уже наказывало дорожников
Новости Барнаула: Алтайские поликлиники удлинили рабочий день

Алтайские поликлиники удлинили рабочий день

10 Января 2020 г.
В праздники медработников вызывали на дом в два раза чаще обычного
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19