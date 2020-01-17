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В метель в Алтайском крае столкнулось 15 автомобилей

Главная Происшествия
Барнаул
16:47 17 Января 2020
непогода, дтп, выезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Резко ухудшившаяся погода в Алтайском крае привела к массовому ДТП. О его последствиях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла в 14:23 в районе поселка Урожайный в условиях почти нулевой видимости. В общей сложности столкнулось полтора десятка автомобилей.

«По предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы», - сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр регионального главного управления МВД РФ.

Как сообщали Sibnovosti.ru, из-за метелей в Алтайском крае были введены ограничения автомобильного движения. Они касаются пяти дорог местного значения и федеральной трассы А-322.

«Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению.  Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине», - говорится в сообщении полицейского краевого главка.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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