Метель останавливает движение на дорогах Алтайского края

Метель продолжает бушевать в Алтайском крае. Стихия привела к целому ряду крупных ДТП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуация стала предметом обсуждения на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно состоялось вчера вечером.

«В ночь с субботы на воскресенье ожидается изменение температуры: она будет понижаться, ветер будет не такой, как сегодня. Однако 19 числа днем снова ожидается усиление ветра, и такая погода перейдет на следующую неделю, на понедельник как минимум», - процитировал алтайского вице-премьера Игоря Степаненко официальный сайт края.

Напомним, вчера в массовом ДТП в районе поселка Урожайный столкнулись 15 автомобилей, два человека погибли. В результате двух дорожных инцидентов на въезде в Барнаул столкнулось более 30 автомобилей, пострадало пять человек.

Кроме того, два пассажирских автобуса застряли из-за закрытия трассы в Алейске. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», в одном из них находилось 20 детей и три тренера из новосибирской команды «Сибирь», которые направлялись на соревнования в Змеиногорск. Их разместили в пункте временного размещения, который устроили в спортивном комплексе Алейска.

Фото: главное управление МЧС по Алтайском краю