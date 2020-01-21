Снегопады прервали транспортное сообщение с алтайскими селами

В результате продолжительных метелей в Алтайском крае ряд населенных пунктов остались без транспортного сообщения. О ситуации на дорогах региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблему обсудили на оперативном совещании, которое прошло вчера в правительстве Алтайского края под председательством губернатора Виктора Томенко. В ходе него глава министерства транспорта Александр Дементьев сообщил, что для расчистки участков дорог Алейск – Чарышское, Змеиногорск – Рубцовск и некоторых других понадобится несколько дней. Завершить эти работы предполагается 22 января.

«Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры по восстановлению в первоочередном порядке транспортного сообщения с отдаленными селами, чтобы во взаимодействии с Крайпотребсоюзом, торговыми сетями решить вопросы снабжения населения всем необходимым… В целом ситуация стабильная, запасы продуктов сформированы», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края по итогам совещания.

Кроме того, в результате непогоды вышли из строя системы водоснабжения в селе Приозерном Усть-Калманского района и селе Утка Змеиногорского района.

Сегодня утром в Алтайском крае оставалась перекрытой одна трасса - К-44 Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское. Тем временем, синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в регионе в ближайшие дни.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края