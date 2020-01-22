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Алтайские села освобождают из снежного плена

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Барнаул
12:39 22 Января 2020
снегопад, дороги, село
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожники Алтайского края пробиваются к населенным пунктам, отрезанным обильными снегопадами. О дорожной обстановке в регионе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вчера вечером удалось расчистить путь еще к трем селам. Это Путь Ленинизма, Чайное и Малая Маралиха. Таким образом, по данным министерства транспорта региона, недоступными пока остаются села Бугрышиха и Сосновка, а также поселки Предгорный и Локоток.

«В юго-западной зоне Алтайского края наблюдается наиболее сложная обстановка, в связи с чем в настоящее время полностью закрыта автодорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, также движение перекрыто со стороны Республики Казахстан», - отметили также в ведомстве.

В правительстве Алтайского края сообщили о том, что сегодня утром погода ухудшилась. В связи с этим для патрулирования дорог направлены дополнительные силы.

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края

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