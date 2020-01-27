27 января
Барнаул
погода -12 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

Главная Происшествия
Барнаул
18:28 27 Января 2020
снег, вода, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Несколько сел в Алтайском крае остаются отрезанными от «большой земли» в результате продолжающихся снегопадов. Они испытывают трудности в водоснабжением и порой с продовольствием, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ситуации в этих населенных пунктах шла речь на еженедельном совещании в заксобрании Алтайского края.

«Сегодня утром я разговаривал со Змеиногорском, Локтевским районом. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах - Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением. Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины, в нее уронили насос, который теперь не могут достать», - рассказал спикер краевого парламента Александр Романенко (цитата по сайту заксобрания).

По данным спикера, населенные пункты, включая город Змеиногорск, испытывают трудности с доставкой продовольствия. Александр Романенко отметил, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, за несколько часов снова заметает.

Сегодня в правительстве региона прошло оперативное совещание, посвященное борьбе со снежной стихией. По данным его участников, к утру понедельника не был обеспечен подъезд к 24 населенным пунктам. Как отметил официальный сайт Алтайского края, в расчистке дорог по указанию командующего войсками Центрального военного округа принимает участие военная техника на базе артиллерийских тягачей БАТ-2.

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайские села освобождают из снежного плена

Алтайские села освобождают из снежного плена

22 Января 2020 г.
Погода в крае снова ухудшилась
Новости Барнаула: Снегопады прервали транспортное сообщение с алтайскими селами

Снегопады прервали транспортное сообщение с алтайскими селами

21 Января 2020 г.
Дорожники Алтайского края расчищают трассы
Новости Барнаула: Метель останавливает движение на дорогах Алтайского края

Метель останавливает движение на дорогах Алтайского края

18 Января 2020 г.
Непогода продлится в регионе до понедельника
Новости Барнаула: В метель в Алтайском крае столкнулось 15 автомобилей

В метель в Алтайском крае столкнулось 15 автомобилей

17 Января 2020 г.
Два человека погибло
Новости Барнаула: Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

14 Января 2020 г.
Все руководители остаются на рабочих местах
Новости Барнаула: Двое молодых людей пропали в Новоалтайске

Двое молодых людей пропали в Новоалтайске

14 Января 2020 г.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Алтайском крае готовятся к новым снегопадам

В Алтайском крае готовятся к новым снегопадам

23 Января 2020 г.
Для муниципалитетов приобретут новую технику
Новости Барнаула: В алтайском «Гостиничном комплексе «Алей» введено наблюдение

В алтайском «Гостиничном комплексе «Алей» введено наблюдение

23 Января 2020 г.
В рубцовской гостинице останавливались Джавахарлал Неру и Индира Ганди
Новости Барнаула: Алтайскому краю потребовалось 75 иностранных специалистов

Алтайскому краю потребовалось 75 иностранных специалистов

27 Января 2020 г.
Привлечение неквалифицированных рабочих сведено к нулю
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19