В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

Несколько сел в Алтайском крае остаются отрезанными от «большой земли» в результате продолжающихся снегопадов. Они испытывают трудности в водоснабжением и порой с продовольствием, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ситуации в этих населенных пунктах шла речь на еженедельном совещании в заксобрании Алтайского края.

«Сегодня утром я разговаривал со Змеиногорском, Локтевским районом. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира - дорог нет. В двух селах - Утка и Саввушки есть проблемы с водоснабжением. Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января. При попытке ремонта скважины, в нее уронили насос, который теперь не могут достать», - рассказал спикер краевого парламента Александр Романенко (цитата по сайту заксобрания).

По данным спикера, населенные пункты, включая город Змеиногорск, испытывают трудности с доставкой продовольствия. Александр Романенко отметил, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, за несколько часов снова заметает.

Сегодня в правительстве региона прошло оперативное совещание, посвященное борьбе со снежной стихией. По данным его участников, к утру понедельника не был обеспечен подъезд к 24 населенным пунктам. Как отметил официальный сайт Алтайского края, в расчистке дорог по указанию командующего войсками Центрального военного округа принимает участие военная техника на базе артиллерийских тягачей БАТ-2.

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края