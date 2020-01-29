Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

Непогода спровоцировала несколько ДТП на дорогах Алтайского края. В одно из них попал рейсовый пассажирский автобус, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на 29 января авария произошла на 20-м км автодороги Барнаул – Кулунда. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на стоящий тягач Volvo FH12 с полуприцепом. В результате трем пассажирам автобуса, курсировавшего по маршруту Яровое – Белокуриха, понадобилась медицинская помощь. В главном управлении МВД России по Алтайскому краю отметили, что водитель автобуса «не учел метеорологические условия».

Кроме того, в Тальменском районе столкнулись две большегрузные машины. В результате они перегородили движение.

Напомним, значительная часть Алтайского края продолжительное время находится во власти обильных снегопадов. По данным синоптиков, сегодня также ожидаются снег и метели. На ряде трасс по-прежнему запрещено движение транспорта. В том числе, на «Чуйском тракте» закрыт проезд для автобусов и грузовых автомобилей от Барнаула до села Троицкого.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю