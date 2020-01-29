29 января
Барнаул
погода -8 °C
62.83
 
€ 69.23
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

Главная Происшествия
Барнаул
11:52 29 Января 2020
дтп, снегопад, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Непогода спровоцировала несколько ДТП на дорогах Алтайского края. В одно из них попал рейсовый пассажирский автобус, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ночь на 29 января авария произошла на 20-м км автодороги Барнаул – Кулунда. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz совершил наезд на стоящий тягач Volvo FH12 с полуприцепом. В результате трем пассажирам автобуса, курсировавшего по маршруту Яровое – Белокуриха, понадобилась медицинская помощь. В главном управлении МВД России по Алтайскому краю отметили, что водитель автобуса «не учел метеорологические условия».

Кроме того, в Тальменском районе столкнулись две большегрузные машины. В результате они перегородили движение.

Напомним, значительная часть Алтайского края продолжительное время находится во власти обильных снегопадов. По данным синоптиков, сегодня также ожидаются снег и метели. На ряде трасс по-прежнему запрещено движение транспорта. В том числе, на «Чуйском тракте» закрыт проезд для автобусов и грузовых автомобилей от Барнаула до села Троицкого.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

27 Января 2020 г.
На расчистку дорог брошена военная техника
Новости Барнаула: Алтайские села освобождают из снежного плена

Алтайские села освобождают из снежного плена

22 Января 2020 г.
Погода в крае снова ухудшилась
Новости Барнаула: Снегопады прервали транспортное сообщение с алтайскими селами

Снегопады прервали транспортное сообщение с алтайскими селами

21 Января 2020 г.
Дорожники Алтайского края расчищают трассы
Новости Барнаула: Метель останавливает движение на дорогах Алтайского края

Метель останавливает движение на дорогах Алтайского края

18 Января 2020 г.
Непогода продлится в регионе до понедельника
Новости Барнаула: В метель в Алтайском крае столкнулось 15 автомобилей

В метель в Алтайском крае столкнулось 15 автомобилей

17 Января 2020 г.
Два человека погибло
Новости Барнаула: Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

14 Января 2020 г.
Все руководители остаются на рабочих местах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Спасатели пробиваются в отрезанные алтайские села на снегоходах

Спасатели пробиваются в отрезанные алтайские села на снегоходах

28 Января 2020 г.
Формируются колонны по доставке продуктов в эти населенные пункты
Новости Барнаула: Алтайскому краю потребовалось 75 иностранных специалистов

Алтайскому краю потребовалось 75 иностранных специалистов

27 Января 2020 г.
Привлечение неквалифицированных рабочих сведено к нулю
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19