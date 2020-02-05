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Два человека погибло на пожаре в Барнауле

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Барнаул
14:11 5 Февраля 2020
пожар, дом, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека погибло на пожаре в Барнауле. Он вспыхнул ночью, когда жители дома спали, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар произошел в частном деревянном доме. На его тушение бросили более 30 человек личного состава главного управления МЧС по Алтайскому краю, 10 единиц техники. Спасателям удалось вынести из горящего дома газовый баллон. В результате пожара погибли мужчина и 13-летняя девочка.

«Согласно выводам, сделанным специалистами государственного пожарного надзора, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Тем временем, сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

В декабре прошлого года сгорел частный жилой дом в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края. Как писали Sibnovosti.ru, тогда погибла семья из шести человек, включая четырех детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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