Два человека погибло на пожаре в Барнауле. Он вспыхнул ночью, когда жители дома спали, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар произошел в частном деревянном доме. На его тушение бросили более 30 человек личного состава главного управления МЧС по Алтайскому краю, 10 единиц техники. Спасателям удалось вынести из горящего дома газовый баллон. В результате пожара погибли мужчина и 13-летняя девочка.

«Согласно выводам, сделанным специалистами государственного пожарного надзора, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Тем временем, сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

В декабре прошлого года сгорел частный жилой дом в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края. Как писали Sibnovosti.ru, тогда погибла семья из шести человек, включая четырех детей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю