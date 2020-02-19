Метели вернулись в Алтайский край

Метели вновь обрушились на значительную территорию Алтайского края. Власти вынуждены перекрывать движение на автомобильных трассах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К середине сегодняшнего дня были закрыты четыре участка дорог. В том числе трасса К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла - граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км и трасса К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково - граница с Республикой Казахстан протяженностью от 0 до 169 км.

«В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 19 и сутки 20 февраля ожидается снег, мокрый снег, временами сильной интенсивности, гололёдные явления, продолжительные метели, усиление ветра до 12-17м/с, местами порывы до 22м/с», - говорится на сайте главного управления МЧС по Алтайскому краю.

Как писали Sibnovosti.ru, метели в регионе в начале года длились несколько недель. Без транспортного сообщения тогда оказались многие населенные пункты.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю