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На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

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Барнаул
13:43 25 Февраля 2020
наркотики, преступление, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в период с октября по декабрь 2018 года обвиняемые - девушке на момент совершения преступлений не было 18 лет - через интернет покупали оптовые партии наркотиков. После они формировали тайники-закладки на территории Горно-Алтайска.

«Информацию о местонахождении тайников они передавали соучастнику, получая за выполнение своих функций деньги путем переводов через различные существующие электронные системы платежей», - сообщили следователи.

Также было установлено, что в целях легализации полученных денег преступницы купили автомобиль.

Суд признал обеих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 20 000 рублей и пять лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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