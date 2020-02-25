На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в период с октября по декабрь 2018 года обвиняемые - девушке на момент совершения преступлений не было 18 лет - через интернет покупали оптовые партии наркотиков. После они формировали тайники-закладки на территории Горно-Алтайска.

«Информацию о местонахождении тайников они передавали соучастнику, получая за выполнение своих функций деньги путем переводов через различные существующие электронные системы платежей», - сообщили следователи.

Также было установлено, что в целях легализации полученных денег преступницы купили автомобиль.

Суд признал обеих виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет со штрафом в размере 20 000 рублей и пять лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.