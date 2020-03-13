В барнаульском храме украли люстру

В Барнауле полиция ищет латунную люстру XIX века. Ее украли из храма преподобного Антония Киево-Печерского, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о пропаже люстру поступила в отдел полиции по Железнодорожному району управления МВД России по Барнаулу от настоятеля храма. Она хранилась в подсобном помещении здания.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении хищения задержали ранее судимого 40-летнего жителя краевой столицы. Похищенное имущество подозреваемый продал неизвестным лицам», - говорится о ходе расследования уголовного дела на сайте главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Храм находится на территории управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю, но доступ в него открыт для всех желающих.

Фото: сайт главного управления МВД России по Алтайскому краю