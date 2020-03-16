В Барнауле задержали вице-мэра

В Барнауле задержан один из заместителей мэра. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Расследованием занимаются сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.

«По предварительным данным следствия, подозреваемый, в должностные обязанности которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой», получил от предпринимателя взятку в размере 2,6 млн руб. Денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом Обществу со стороны администрации города», - проинформировали в ведомстве.

В сообщении следственного управления уточняется, что вице-мэр задержан «при силовой поддержке» краевого управления ФСБ. Его фамилия не называется.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», это уже третий чиновник мэрии Барнаула, ставший фигурантом уголовного дела. В прошлом году дела были заведены против теперь уже бывших замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко и председателя комитета по физкультуре и спорту Алексея Каретникова.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю