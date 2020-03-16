16 марта
Барнаул
погода +3 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В Барнауле задержали вице-мэра

Главная Происшествия
Барнаул
17:03 16 Марта 2020
задержание, взятка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле задержан один из заместителей мэра. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Расследованием занимаются сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Алтайскому краю.  

«По предварительным данным следствия, подозреваемый, в должностные обязанности которого входят вопросы градостроительства и земельных отношений, в 2019 году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой», получил от предпринимателя взятку в размере 2,6 млн руб. Денежные средства предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом Обществу со стороны администрации города», - проинформировали в ведомстве.

В сообщении следственного управления уточняется, что вице-мэр задержан «при силовой поддержке» краевого управления ФСБ. Его фамилия не называется.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», это уже третий чиновник мэрии Барнаула, ставший фигурантом уголовного дела. В прошлом году дела были заведены против теперь уже бывших замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко и председателя комитета по физкультуре и спорту Алексея Каретникова.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В барнаульском храме украли люстру

В барнаульском храме украли люстру

13 Марта 2020 г.
Похититель уже найден, люстра – еще нет
Новости Барнаула: На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

25 Февраля 2020 г.
Сроки - 10 и пять лет соответсвенно
Новости Барнаула: Метели вернулись в Алтайский край

Метели вернулись в Алтайский край

19 Февраля 2020 г.
Ограничения введены на четырех участках дорог
Новости Барнаула: Два человека погибло на пожаре в Барнауле

Два человека погибло на пожаре в Барнауле

5 Февраля 2020 г.
В числе погибших ребенок
Новости Барнаула: Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

29 Января 2020 г.
В регионе продолжаются снегопады и метели
Новости Барнаула: В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

В отрезанных снегопадами алтайских селах возникли проблемы с водой

27 Января 2020 г.
На расчистку дорог брошена военная техника
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Барнауле появится Дворец бракосочетаний с панорамными окнами

В Барнауле появится Дворец бракосочетаний с панорамными окнами

13 Марта 2020 г.
ЗАГС построят на месте кинотеатра «Искра»
Новости Барнаула: Барнаульский долгострой обещают сдать в эксплуатацию в середине года

Барнаульский долгострой обещают сдать в эксплуатацию в середине года

13 Марта 2020 г.
Строительство дома на Павловском тракте, 291 возобновится 17 марта
Новости Барнаула: Новая школа с бассейном откроется в Барнауле к концу года

Новая школа с бассейном откроется в Барнауле к концу года

11 Марта 2020 г.
Учреждение строят на ул. Шумакова, 78
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19