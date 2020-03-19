19 марта
Барнаул
погода +3 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Алтайские таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок в Монголию

Главная Происшествия
Барнаул
16:23 19 Марта 2020
таможня, медицина, управление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники Алтайской таможни обнаружили в багаже граждан Монголии большое количество медицинских масок. Иностранцы пересекали границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ташанта», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), всего было обнаружено 4,35 тыс. масок. Их общий вес составил 12 кг.

«Соответствующие сопроводительные документы на товар у них отсутствовали. Поскольку медицинские маски включены в перечень продукции, в отношении которой установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации, они были возвращены на территорию России», - отметили в СТУ.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Во многих регионах Сибири ощущается нехватка медицинских масок.

«Отдел содействия развитию предпринимательства проверил наличие медицинских масок в аптеках города. На сегодняшний день масок в наличии нет», - говорится, например, во вчерашнем сообщении мэрии иркутского города Тулуна.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле задержали вице-мэра

В Барнауле задержали вице-мэра

16 Марта 2020 г.
Его подозревают в получении взятки от гендиректора «Барнаулкапстроя»
Новости Барнаула: В барнаульском храме украли люстру

В барнаульском храме украли люстру

13 Марта 2020 г.
Похититель уже найден, люстра – еще нет
Новости Барнаула: На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

25 Февраля 2020 г.
Сроки - 10 и пять лет соответсвенно
Новости Барнаула: Метели вернулись в Алтайский край

Метели вернулись в Алтайский край

19 Февраля 2020 г.
Ограничения введены на четырех участках дорог
Новости Барнаула: Два человека погибло на пожаре в Барнауле

Два человека погибло на пожаре в Барнауле

5 Февраля 2020 г.
В числе погибших ребенок
Новости Барнаула: Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае

29 Января 2020 г.
В регионе продолжаются снегопады и метели
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

15 Марта 2020 г.
Новый статус присвоят уже в этом году
Новости Барнаула: Алтайские аграрии готовятся к нашествию вредителей

Алтайские аграрии готовятся к нашествию вредителей

17 Марта 2020 г.
Резко увеличится численность капустной моли
Новости Барнаула: Мобильный детский технопарк начал работать в Алтайском крае

Мобильный детский технопарк начал работать в Алтайском крае

18 Марта 2020 г.
«Кванториум.22» оборудован на платформе автомобиля «Урал»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19