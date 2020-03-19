Алтайские таможенники пресекли попытку вывоза медицинских масок в Монголию

Сотрудники Алтайской таможни обнаружили в багаже граждан Монголии большое количество медицинских масок. Иностранцы пересекали границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ташанта», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), всего было обнаружено 4,35 тыс. масок. Их общий вес составил 12 кг.

«Соответствующие сопроводительные документы на товар у них отсутствовали. Поскольку медицинские маски включены в перечень продукции, в отношении которой установлен временный запрет на вывоз из Российской Федерации, они были возвращены на территорию России», - отметили в СТУ.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Во многих регионах Сибири ощущается нехватка медицинских масок.