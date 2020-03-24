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Вынесен приговор бывшему управделами администрации Алтайского края

Главная Происшествия
Барнаул
10:09 24 Марта 2020
взятка, скр, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае вынесен приговор бывшему управляющему делами региональной администрации. Алексей Белобородов признан виновным во взяточничестве и растрате, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, в 2013-2016 годы Алексей Белобородов получил от директора ООО СК «РемСтрой» взятку «в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов». Ее общая сумма составила около 3,6 млн руб. За взятку, как пояснили в ведомстве, с компанией в нарушение законодательства и в обход конкурсных процедур были заключены госконтракты на реконструкцию, ремонт и строительство объектов, подведомственных управлению.

«Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 млн руб. за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению делами администрации края, которые на самом деле не проводились, либо проводились по завышенной стоимости», - отмечается также в сообщении следственного управления.

Как писали Sibnovosti.ru, дело в отношении Алексея Белобородова было возбуждено осенью 2017 года. Пост управделами он занимал с 2013 года.

Обвинения были предъявлены по ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере в виде иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере). Суд приговорил Алексея Белобородова к трем годам колонии общего режима и штрафу в 4 млн руб. Кроме того, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные должности.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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