В алтайский минстрой пришли с обысками

Правоохранительные органы заинтересовались работой министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. В ведомстве идут обыски, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С утра там происходят (обыски), в здании на проспекте имени Ленина,8. Подробности и причины пока неизвестны», - сказал ТАСС представитель министерства.

На сайте следственного управления СКР по Алтайскому краю сообщения об этом нет. В ведомстве, отмечает ТАСС, информацию об обысках не подтвердили, но и не опровергли.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года в Барнауле был задержан один из вице-мэров. По версии следствия, он получил взятку в размере 2,6 млн руб. от гендиректора АО СЗ «Барнаулкапстрой» «за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом Обществу со стороны администрации города».

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