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Задержан ушедший в отставку замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Главная Происшествия
Барнаул
10:08 17 Апреля 2020
задержание, скр, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, чиновник получил взятку в размере 2 млн руб. от директора компании, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения.

«Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», - пояснили в ведомстве.

В следственном управлении также сообщили, что заместитель министра задержан. С государственной службы он уволился по собственному желанию в апреле этого года.

Как писали Sibnovosti.ru, обыски в минстрое Алтайского края прошли вчера. В министерстве сообщили ТАСС о том, что речь идет об Андрее Голубцове, который уволился 10 апреля

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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