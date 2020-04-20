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ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек

Главная Происшествия
Барнаул
10:35 20 Апреля 2020
дтп, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Три человека погибло в ДТП, случившемся в Топчихинском районе Алтайского края. На трассе столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик MAN TGS, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла утром на 88-м км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным главного управления МВД России по Алтайскому краю, водитель «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу MAN TGS.

Помимо трех погибших в этом ДТП пострадало еще три человека.

Фото: pixabay.com

 

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