ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек

Три человека погибло в ДТП, случившемся в Топчихинском районе Алтайского края. На трассе столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик MAN TGS, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла утром на 88-м км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным главного управления МВД России по Алтайскому краю, водитель «Шевроле Нива», двигаясь со стороны села Чистюнька в сторону села Топчиха, при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу MAN TGS.

Помимо трех погибших в этом ДТП пострадало еще три человека.

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