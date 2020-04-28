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На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

Главная Происшествия
Барнаул
14:03 28 Апреля 2020
алтай, происшествия, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае обнаружили тела двух молодых людей. Они пропали еще в самом начале этого года.

Тела 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко нашли на территории Первомайского района региона. Их поиски шли в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В них несколько месяцев принимали участие следователи, сотрудники полиции и волонтеры.

Как писали Sibnovosti.ru, молодые люди были жителями города Новоалтайска. Они пропали еще 7 января.

«В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Алтайскому краю.

В середине января был задержан мужчина, подозревавшийся в причастности к исчезновению молодых людей. Но он покончил с собой в новоалтайском отделении полиции.

Фото: страница следственного управления СКР по Алтайскому краю в соцсети «ВКонтакте»

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