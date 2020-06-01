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Домашний арест: мэр алтайского города сознался в получении взяток на 6 млн рублей

Главная Происшествия
Барнаул
18:10 1 Июня 2020
скр, мэр, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр города Славгорода Сергей Горбунов сознался в получении взяток на сумму 6 млн руб. О ходе расследования уголовного дела сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Главе города предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

«По данным следствия, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 млн руб. от директора одного из ООО. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе Общества в качестве поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки», - рассказали в следственном управлении.

Как отметила старший помощник руководителя следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, в связи с полным признанием вины суд отправил мэра под домашний арест.

Славгород с населением около 40 тыс. человек находится в Кулундинской степи. Сергей Горбунов был избран мэром Славгорода городским собранием в 2018 году. До этого продолжительное время служил в рядах МВД России.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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