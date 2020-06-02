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Турагент из Барнаула пойдет под суд за мошенничество с путевкам на 3,7 млн рублей

Главная Происшествия
Барнаул
20:27 2 Июня 2020
происшествия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Барнаула направила в суд уголовное дело менеджера турфирмы, которая обманула 49 клиентов. С июня по сентябрь 2019 года женщина реализовала путевки на 3,7 млн рублей. Клиенты оплатили туры в полном объеме, но их путешествия так и не состоялись – агент не перечислила деньги туроператору или перечислила, но не в полном объеме.

«Путевки лишь нескольких потерпевших были частично оплачены, в связи с чем, им пришлось внести дополнительные денежные средства, после чего они смогли вылететь на отдых. Ущерб для каждого потерпевшего составил от 30 до 200 тысяч рублей, а всего - более 3,7 млн руб», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В отношении 37-летней сотрудницы турфирмы возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его будет рассматривать Железнодорожный районный суд Барнаула.

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