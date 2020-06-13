13 июня
Барнаул
погода +22 °C
69.12
 
€ 78.52
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В пригороде Барнаула потерпел крушение дельтаплан

Главная Происшествия
Барнаул
21:19 13 Июня 2020
происшествия, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В поселке Благодатное в пригороде Барнаула накануне вечером потерпел крушение дельтаплан - пилот выжил, но получил серьезные травмы. О случившемся рассказали 13 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте. 

Дельтапланом управлял 51-летний мужчина. В момент полета безмоторный аппарат начал падать. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. 

«Пилоту причинены телесные повреждения в виде перелома левой ноги и ампутации голеностопа правой ноги. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи  Барнаула», - говорится в сообщении ведомства. 

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка. 

   

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Турагент из Барнаула пойдет под суд за мошенничество с путевкам на 3,7 млн рублей

Турагент из Барнаула пойдет под суд за мошенничество с путевкам на 3,7 млн рублей

2 Июня 2020 г.
Менеджер турфирмы продала 49 путевок, но деньги туроператору не перечислила
Новости Барнаула: Домашний арест: мэр алтайского города сознался в получении взяток на 6 млн рублей

Домашний арест: мэр алтайского города сознался в получении взяток на 6 млн рублей

1 Июня 2020 г.
Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ
Новости Барнаула: На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

На Алтае нашли тела пропавших молодых людей

28 Апреля 2020 г.
Двух жителей Новоалтайска искали с января этого года
Новости Барнаула: ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек

ДТП в Алтайском крае привело к гибели трех человек

20 Апреля 2020 г.
Авария с участием «Шевроле Нива» и MAN TGS произошла в Топчихинском районе
Новости Барнаула: Задержан ушедший в отставку замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Задержан ушедший в отставку замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

17 Апреля 2020 г.
Андрея Голубцова подозревают в получении крупной взятки
Новости Барнаула: В алтайский минстрой пришли с обысками

В алтайский минстрой пришли с обысками

16 Апреля 2020 г.
Причина интереса правоохранительных органов пока неизвестна
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Турбизнес Алтайского края поднимет цены

Турбизнес Алтайского края поднимет цены

10 Июня 2020 г.
Ожидаемый рост – около 15%
Новости Барнаула: Республика Алтай открывает коллективные средства размещения с медицинской лицензией

Республика Алтай открывает коллективные средства размещения с медицинской лицензией

11 Июня 2020 г.
В регионе сняли часть ограничений
Новости Барнаула: Главврача барнаульского роддома отправят в отставку

Главврача барнаульского роддома отправят в отставку

11 Июня 2020 г.
Решение принято в минздраве Алтайского края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19