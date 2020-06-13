В пригороде Барнаула потерпел крушение дельтаплан

В поселке Благодатное в пригороде Барнаула накануне вечером потерпел крушение дельтаплан - пилот выжил, но получил серьезные травмы. О случившемся рассказали 13 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Дельтапланом управлял 51-летний мужчина. В момент полета безмоторный аппарат начал падать. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

«Пилоту причинены телесные повреждения в виде перелома левой ноги и ампутации голеностопа правой ноги. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Барнаула», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту сейчас проводится доследственная проверка.