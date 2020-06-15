Сгорела часовня у подножия алтайской горы Белухи

В Республике Алтай сгорела часовня в честь Михаила Архангела. Пожар произошел в ночь на 13 июня.

Часовня была расположена у горы Белухи. Об инциденте сообщали в Горноалтайской епархии Русской православной церкви. По ее данным, причина происшествия еще устанавливается.

Часовня была возведена в 2006 году в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах. Ее возвели на пожертвования спасателей и тех, чьи родственники погибли на Белухе. Часовня были изготовлена из кедра в селе Иогач. К месту строительства материал доставляли на вертолете.

Фото: сайт Горноалтайской епархии Русской православной церкви