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Силовики пришли в управление лесами Алтайского края

Главная Происшествия
Барнаул
12:45 22 Июня 2020
лес, управление, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В офисе управления лесами Алтайского края ведутся следственно-оперативные действия. Информацию об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» подтвердили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

В управление лесами Алтайского края сегодня пришли сотрудники правоохранительных органов с обысками в рамках уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-центре регионального управления ФСБ агентству подтвердили факт проведения следственных мероприятий без указания подробностей.

Управление лесами входит в состав минприроды Алтайского края. По данным сайта министерства, управление возглавляет Владимир Черных, который также является заместителем министра.

На прошлой неделе в Генпрокуратуре РФ назвали 10 российских регионов с наименьшим уровнем взяточничества. В этот перечень попал Алтайский край.

Фото: pixabay.com

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