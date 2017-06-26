В Горно-Алтайске прошел митинг за отставку Александра Бердникова

В Горно-Алтайске в субботу, 24 июня, прошел митинг за отставку губернатора республики Алтай Александра Бердникова. Акция прошла в местном гайд-парке, в районе городского парка культуры и отдыха.

Акцию поддержали представители политических партий «Родина», «Парнас» и КПРФ.

Поводом для проведения митинга стала публикация записей телефонного разговора Бердникова с блогером Андреем Адариным, во время которого глава Республики Алтай якобы дал «крайне негативную оценку народу, проживающему на территории» республики, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава регионального отделения партии «Родина» Мария Демина.

«Крайне неприятно говорить об этом, но там сплошные маты, это оскорбление народа, это посягательство на основы конституционного строя России, и я расцениваю это как разжигание национальной розни на территории Республики Алтай», — цитирует издание Марию Демину.

По данным полиции, на митинг пришло не более 200 человек, по данным организаторов – около 600 участников. Заявка подавалась на участие 300 человек.