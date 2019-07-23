Глава алтайского Заринска уходит на пенсию

Мэр алтайского города Заринска Иван Терешкин подал в отставку. О его заявлении, направленном в городское собрание, стало известно через несколько дней после того, как город отметил свое 40-летие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Я принял для себя решение о завершении трудовой деятельности в связи с достижением пенсионного возраста. Решение хорошо обдумано и согласовано с правительством Алтайского края. Мой трудовой стаж 50 лет, 11 из которых, я посвятил Заринску. Мы вместе с вами (депутатами) и жителями города многого добились, но впереди у вас еще большая работа. Так как решаешь одни проблемы, появляются другие», - процитировал документ официальный сайт муниципалитета.

Ивану Терешкину 67 лет. С 1991 по 2008 год он работал главой Заринского района, а затем возглавил Заринск. В ноябре 2017 года господин Терешкин вновь был избран главой со сроком полномочий пять лет.

Свои полномочия глава Заринска будет исполнять до августовской сессии горсобрания, которая должна принять его отставку.

Население Заринска превышает 45 тыс. человек. Основным предприятием города является «Алтай-Кокс». 19 июля рабочую поездку на предприятие совершил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 21 июля Заринск вместе с Днем металлурга отметил свое 40-летие.

Фото: официальный сайт Заринска