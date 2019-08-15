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Глава Барнаула оставил пост

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Барнаул
15:09 15 Августа 2019
мэр, отставка, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку. Он руководил городом с конца 2015 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение об отставке главы города было опубликовано сегодня на официальном сайте муниципалитета. В заявлении Сергея Дугина не указана конкретная причина его решения.  

«Я принял решение, что ухожу в отставку по собственному желанию. Решение принято обдуманно, оно не вчера родилось. Мы с Губернатором Виктором Петровичем Томенко неоднократно эту тему обсуждали. Главой региона были поставлены задачи перед городом, которые необходимо выполнить», - сказал он.

По словам Сергея Дугина, он в ближайшее время намерен отдохнуть.Тем временем, губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил первому заместителю главы городской администрации Вячеславу Франку возглавить региональный центр во время переходного периода в статусе врио.

«В соответствии с уставом города, барнаульская городская дума должна принять решение об избрании нового главы города, но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев. Город не может на такой период остаться без управления», - объяснил он.

Вячеслав Франк принял это предложение, которое будет оформлено в качестве обращения губернатора в гордуму.

Сергей Дугин возглавил Барнаул в декабре 2015 года после отставки Игоря Савинцева, который стал фигурантом уголовного дела. В 2017 году гордума выбрала его мэром на пятилетний срок.

Напомним, в июле этого года ушел в отставку Иван Терешкин - мэр города Заринска в Алтайском крае.

Фото: официальный сайт Барнаула

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