Новый мэр появится в Барнауле в декабре

Нового мэра Барнаула предполагается избрать до конца года. О ходе смены власти в столице Алтайского края сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Депутаты должны на ближайшем заседании думы (30 августа) проголосовать за отставку. Предполагается, что на следующем заседании думы будет объявлено о начале конкурса на пост главы. После официального оформления отставки в течение 60 дней будут приниматься заявки на участие в конкурсе … На декабрьской сессии, соответственно, должно пройти утверждение кандидатуры», - сказал ТАСС источник в городском парламенте.

Как сообщали Sibnovosti.ru, вчера мэр Барнаула Сергей Дугин объявил о том, что уходит в отставку. Однозначно на ее причину он так и не указал. Мэрию в статусе врио возглавил его первый заместитель Вячеслав Франк.

Сегодня в городской администрации прошла церемония проводов Сергея Дугина.

«Это была работа, направленная на развитие города, развитие городского хозяйства, его социальной сферы, обеспечения адекватного реагирования на внешние, порой непредсказуемые, обстоятельства и ситуации», - процитировал официальный сайт Барнаула губернатора Виктора Томенко, оценившего деятельность градоначальника.

О намерении побороться за этот пост уже заявил руководитель отделения Партии роста в Алтайском крае Андрей Крылов. Менее года назад он участвовал в губернаторских выборах и, набрав 13,5% голосов, занял четвертое место.

Стоит отметить, что ни один глава краевого центра не отработал свой срок полностью. В 2003 году разбился в автокатастрофе Владимир Баварин, управлявший Барнаулом с 1991 года. Два его преемника - Владимир Колганов (2003-2010) и Игорь Савинцев (2010-2015) - уходили в отставку после возбуждения уголовных дел.

Фото: официальный сайт Барнаула