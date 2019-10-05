Директора алтайских школ получили ко Дню учителя в подарок автомобили

Директора школ в Алтайском крае получили ко Дню учителя автомобили. Такой подарок организовало местное правительство в рамках нацпроекта «Образование». Правда, транспорт отдан не в личное пользование руководителям образовательных учреждений, а для перевозки детей.

Парк подарочных авто включает в себя автобусы ГАЗ, легковые Renault Logan, Chevrolet Niva и LADA Largus. Всего такие презенты получили 49 учреждений образования из 23 районов и семи городов Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Эти автомобили помогут сделать образовательные организации более мобильными и в полной мере дадут возможность участвовать во всех муниципальных и краевых мероприятиях», - заявила заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

фото: Ирина Пергаева, altapress.ru