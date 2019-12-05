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Вице-премьер правительства Алтайского края уходит в отставку

Главная Политика
Барнаул
12:10 5 Декабря 2019
вице-премьер, отставка, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев уходит в отставку. О кадровых изменениях в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Павел Дитятев 4 декабря подал заявление об отставке с 9 декабря. В настоящее время он находится в отпуске», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» сообщение пресс-центра регионального правительства.

Причины отставки пока неизвестны.

По данным официального сайта Алтайского края, Павел Дитятев проработал в структурах исполнительной власти региона 20 лет. В июне 1999 года он был назначен ведущим экономистом комитета тогда администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. На посту зампредседателя правительства и главы минэкономразвития Павел Дитятев находился с октября 2018 года. Он получил это назначение вскоре после победы Виктора Томенко на губернаторских выборах.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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