Вице-премьер правительства Алтайского края уходит в отставку

Заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев уходит в отставку. О кадровых изменениях в руководстве региона сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Павел Дитятев 4 декабря подал заявление об отставке с 9 декабря. В настоящее время он находится в отпуске», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» сообщение пресс-центра регионального правительства.

Причины отставки пока неизвестны.

По данным официального сайта Алтайского края, Павел Дитятев проработал в структурах исполнительной власти региона 20 лет. В июне 1999 года он был назначен ведущим экономистом комитета тогда администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике. На посту зампредседателя правительства и главы минэкономразвития Павел Дитятев находился с октября 2018 года. Он получил это назначение вскоре после победы Виктора Томенко на губернаторских выборах.

Фото: официальный сайт Алтайского края