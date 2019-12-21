Глава республики Олег Хорохордин снялся в клипе на песню «Сильный Алтай»

Глава республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе. Ролик на песню «Сильный Алтай» выложен на YouTube.

Песню исполнил заслуженный артист Республики Алтай и финалист проекта «Новая Звезда» Эмиль Толкочеков совместно с победительницей вокального проекта «УКСАН МЕНИ» Дарьей Маришиной», - говорится в аннотации к клипу.

Авторы также поблагодарили главу региона «за поддержку, помощь и личное участие в съемках».

Добавим, Олег Хорохордин появляется в клипе лишь на несколько секунд - сперва велосипедист спускается с горы, после снимает шлем. Велобайкером оказывается глава Алтая.

Олег Хорохордин возглавил регион в сентябре 2019 года, победив на выборах главы с результатом почти в 60% голосов.

фото: скриншот видео