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Глава республики Олег Хорохордин снялся в клипе на песню «Сильный Алтай»

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Барнаул
13:53 21 Декабря 2019
губернатор, республика, алтай, клип
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе. Ролик на песню «Сильный Алтай» выложен на YouTube.

Песню исполнил заслуженный артист Республики Алтай и финалист проекта «Новая Звезда» Эмиль Толкочеков совместно с победительницей вокального проекта «УКСАН МЕНИ»  Дарьей Маришиной», - говорится в аннотации к клипу.

Авторы также поблагодарили главу региона «за поддержку, помощь и личное участие в съемках».

Добавим, Олег Хорохордин появляется в клипе лишь на несколько секунд - сперва велосипедист спускается с горы, после снимает шлем. Велобайкером оказывается глава Алтая.

Олег Хорохордин возглавил регион в сентябре 2019 года, победив на выборах главы с результатом почти в 60% голосов.

 

фото: скриншот видео

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