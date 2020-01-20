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В Алтайском крае новый министр промышленности и энергетики

Главная Политика
Барнаул
14:15 20 Января 2020
назначение, министр, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым министром промышленности и энергетики Алтайского края назначен Вячеслав Химочка. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Виктор Томенко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пост министра оставался вакантным с конца прошлого года. В декабре занимавший его Александр Климин был назначен вице-губернатором Алтайского края по промышленности.

Вячеслав Химочка до последнего времени работал в мэрии Барнаула. Он занимал пост заместителя главы города.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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