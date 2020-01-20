В Алтайском крае новый министр промышленности и энергетики

Новым министром промышленности и энергетики Алтайского края назначен Вячеслав Химочка. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Виктор Томенко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Пост министра оставался вакантным с конца прошлого года. В декабре занимавший его Александр Климин был назначен вице-губернатором Алтайского края по промышленности.
Вячеслав Химочка до последнего времени работал в мэрии Барнаула. Он занимал пост заместителя главы города.
Фото: официальный сайт Алтайского края