Девять человек получили возможность бороться за кресло мэра Барнаула

Девять человек допущены к участию в выборах мэра Барнаула. О результатах работы конкурсной комиссии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сегодня на заседании конкурсной комиссии рассматривались программы кандидатов. Программы всех кандидатов интересные - от академических до практических. Все кандидаты хорошо подготовились. Решение комиссии - всех кандидатов представить на рассмотрение Думы города, все девять кандидатов допущены до выборов», - приводит «Интерфакс-Сибирь» слова вице-премьера правительства Алтайского края Александра Климина.

По данным информагентства, в числе претендентов член Общественной палаты региона Артем Зеров, пенсионеры Владимир Барсуков и Василий Часовских, предприниматели Сергей Шумов и Андрей Крылов, депутаты гордумы Алексей Скосырский и Елена Хрусталева, и. о. главы города Вячеслав Франк и юрист Алексей Шипунов. Заседание барнаульского парламента, на котором будет избран мэр, состоится 14 февраля.

Как писали Sibnovosti.ru, мэр Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. После этого первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк возглавил город в статусе и. о.

Фото: официальный сайт Барнаула