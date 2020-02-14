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Вячеслав Франк избран мэром Барнаула

Главная Политика
Барнаул
11:16 14 Февраля 2020
мэр, депутаты, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым главой Барнаула избран Вячеслав Франк. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов городской думы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия муниципального парламента прошла сегодня.

«По итогам открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов главой города избран Вячеслав Генрихович Франк. После принятия присяги на верность Конституции Российской Федерации и жителям города Барнаула Вячеслав Франк вступил в должность главы города», - сообщил официальный сайт столицы Алтайского края.

«Интерфакс-Сибирь» уточнил, что за него проголосовало 29 из 38 депутатов.

Выступая перед депутатами, новый мэр призвал подумать и об изменении структуры органов местного самоуправления. Кроме того, Вячеслав Франк считает необходимым «рассмотреть различные модели устройства муниципальной власти и выбрать ту, которая отвечает современной ситуации и решению главной задачи – улучшению качества жизни барнаульцев».

Напомним, мэр Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. После этого первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк возглавил город в статусе и. о. Для участия в выборах мэра конкурсная комиссия утвердила девять кандидатов. Трое из них отказались от борьбы уже в ходе сессии.

Фото: Андрей Чурилов/официальный сайт Барнаула

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