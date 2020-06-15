Мэра алтайского Славгорода отправляют в отставку из-за уголовного дела

Завтра городское собрание Славгорода в Алтайском крае рассмотрит вопрос об отставке главы города. Сергей Горбунов является фигурантом уголовного дела.

Повестка дня сессии горсобрания опубликована на официальном сайте муниципалитета. Первые два вопроса сформулированы как «Об отставке главы муниципального образования город Славгород Алтайского края» и «О возложении полномочий главы муниципального образования город Славгород Алтайского края».

Как писали Sibnovosti.ru, задержанному 29 мая 2020 года главе города предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, Сергей Горбунов сознался в получении взяток на сумму 6 млн руб.

«Губернатор Виктор Томенко считает необходимым отстранить от занимаемой должности действующего главу Славгорода Сергея Горбунова. Губернатор направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором говорится о том, что действия главы города нарушают ограничения и запреты, установленные федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главы региона, который направил соответствующее письмо горсобранию.

Фото: официальный сайт Славгорода