Алтайский край принял закон о курортном сборе в Белокурихе

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на заседании в четверг приняли во втором, окончательном чтении закон о курортном сборе, который вводится на территории города Белокуриха.

Сумма курортного сбора в 2018 году (начнет действовать с 1 мая) составит, как сообщалось ранее, 30 рублей, в последующие два года - 50 рублей в сутки. День заезда не оплачивается.

«У нас есть много территорий, желающих также стать участниками этого проекта: Завьяловский район, Романовский район, город Яровое. Пока здесь есть проблемы с определением оператора. В Белокурихе это четко и ясно — санаторно-курортные комплексы являются операторами», — прокомментировал вице-спикер краевого парламента - председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

По словам депутата, в перспективе к работе по администрированию курортного сбора должны подключится владельцы частных гостиниц, гостевых домов, хозяева, арендуемых отдыхающими квартир.

На первом этапе Белокуриха будет получать только 70% собранной суммы, 100-процентный возврат налога решили ввести с 2019 года.

За неправомерное удержание (неперечисление, несвоевременное, неполное перечисление) курортного сбора в краевой бюджет предусмотрена ответственность: срок до 30 календарных дней (включительно) влечет наложение на оператора курортного сбора штрафа в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы курортного сбора, подлежащей перечислению в краевой бюджет, за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по перечислению курортного сбора начиная со дня, следующего за установленным настоящим Законом днем перечисления курортного сбора в краевой бюджет. Задержка свыше 30 календарных дней повлечет наложение на оператора курортного сбора штрафа в размере 1/150 ключевой ставки Банка России.

Как сообщалось ранее, Государственная дума 19 июля 2017 года приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.