Генплан строительства «Белокурихи-3» презентуют в середине ноября

Генеральный план строительства нового курорта «Белокуриха−3» презентуют в середине ноябре. Как сообщает правительство Алтайского края, это произойдет на конференции «Разумовские чтения» в санатории «Сибирь».

По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию предприятия «Курорт Белокуриха» (компании-инициатора нового проекта) Олега Акимова, направление работы нового курорта будет кардинально отличаться и от уже известных — учреждений города-курорта федерального значения Белокуриха, и от строящейся «Белокурихи-2». Если они специализируются на оздоровлении, то в «Белокурихе-3» акцент предполагается сделать на туризме и активном отдыхе - сплавах и турпоходах.

«Беклоуриха-3» будет расположена около реки Песчанка большей частью в природном парке «Предгорья Алтая». Здесь запланировано создание 20 объектов размещения, рассчитанными на более чем 1,2 тыс. туристов.

Компания-инициатор нового проекта занимается строительными работами в «Белокурихе-2», финансирование которого осуществляется на основе государственно-частного партнерства (общие инвестиции в проект составят 11 млрд, из них частные около 80%). Предполагается, что в «Белокурихе-2» одновременно смогут отдыхать три тысячи человек. Общая площадь курортного комплекса — почти 140 га, курорт обеспечит 1,3 тыс. рабочих мест. Предполагаемые отчисления в краевой бюджет составят 2 млрд руб.

В самом городе-курорте федерального значения Белокуриха действуют десять санаториев, ежегодно в них отдыхают около 200 тыс. человек.

Фото: пресс-служба предприятия «Курорт Белокуриха»