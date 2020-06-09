9 июня
Барнаул
погода +20 °C
68.67
 
€ 77.35
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Велопутешественник за 75 дней доехал из Балтийска во Владивосток

Главная Путешествия
Барнаул
19:22 9 Июня 2020
путешественник, велосипед, владивосток
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Во Владивосток прибыл необычный путешественник. Из Балтийска до центра Приморья он добирался на велосипеде, передает «Общественное телевидение России».

Чтобы преодолеть десять тысяч километров, Станиславу Тузлукову понадобилось 75 дней. Свой велопробег железнодорожник из подмосковных Люберец посвятил юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

В среднем за день он преодолевал около 150 километров. Еду готовил на газовой горелке, а ночевал в придорожных отелях или прямо в палатке.

По его словам, распространение коронавируса не помешало его веломарафону.
«Об этом я узнал только в процессе, когда уже ехал, о том, что ввели карантин и ограничительные меры на перемещение. Но в то время я был уже в дороге, самоизолирован ото всех, и мы с моим верным велосипедом находились в режиме велоизоляции», - рассказал. Станислав Тузлуков.

Обратный путь он намерен проделать уже на мотоцикле.

Фото: velootpusk.ru

Путешествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай в прошлом году

Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай в прошлом году

30 Января 2018 г.
В регионе стало больше туристических организаций
Новости Барнаула: В «Белокурихе-2» открыли «Русский дом», Музей шоколада и горнолыжную трассу

В «Белокурихе-2» открыли «Русский дом», Музей шоколада и горнолыжную трассу

10 Января 2018 г.
Одним из первых посетителей объектов стал Сергей Меняйло
Новости Барнаула: Генплан строительства «Белокурихи-3» презентуют в середине ноября

Генплан строительства «Белокурихи-3» презентуют в середине ноября

7 Ноября 2017 г.
«Белокуриха-3» будет расположена около реки Песчанка
Новости Барнаула: Алтайский край принял закон о курортном сборе в Белокурихе

Алтайский край принял закон о курортном сборе в Белокурихе

27 Октября 2017 г.
Сумма курортного сбора составит 30 рублей
Новости Барнаула: В Алтайском крае сообщили о создании нового курорта

В Алтайском крае сообщили о создании нового курорта

11 Октября 2017 г.
На участке будущего курорта раньше располагались деревни Сосновка и Осиновка
Новости Барнаула: Курортный сбор в Алтайском крае не будет взыматься с детей

Курортный сбор в Алтайском крае не будет взыматься с детей

4 Августа 2017 г.
Курортный сбор вводится в рамках эксперимента на период с 2018 по 2022 годы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На Алтае построят этнокультурный центр его народов

На Алтае построят этнокультурный центр его народов

5 Июня 2020 г.
Он появится в Онгудайском районе
Новости Барнаула: Алтайский край открывает санатории

Алтайский край открывает санатории

8 Июня 2020 г.
В регионе сняли часть ограничений
Новости Барнаула: Глава Республики Алтай: «Под угрозой может оказаться открытие туристического сезона»

Глава Республики Алтай: «Под угрозой может оказаться открытие туристического сезона»

8 Июня 2020 г.
В регионе зарегистрирован рост числа случаев заражения COVID-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19