Велопутешественник за 75 дней доехал из Балтийска во Владивосток

Во Владивосток прибыл необычный путешественник. Из Балтийска до центра Приморья он добирался на велосипеде, передает «Общественное телевидение России».

Чтобы преодолеть десять тысяч километров, Станиславу Тузлукову понадобилось 75 дней. Свой велопробег железнодорожник из подмосковных Люберец посвятил юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

В среднем за день он преодолевал около 150 километров. Еду готовил на газовой горелке, а ночевал в придорожных отелях или прямо в палатке.

По его словам, распространение коронавируса не помешало его веломарафону.

«Об этом я узнал только в процессе, когда уже ехал, о том, что ввели карантин и ограничительные меры на перемещение. Но в то время я был уже в дороге, самоизолирован ото всех, и мы с моим верным велосипедом находились в режиме велоизоляции», - рассказал. Станислав Тузлуков.

Обратный путь он намерен проделать уже на мотоцикле.

Фото: velootpusk.ru