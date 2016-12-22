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Британские ученые обнаружили под Сибирью реку из расплавленного железа

Главная Наука
Барнаул
14:36 22 Декабря 2016
общество, курьезы, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники британского университета Лидса изучают данные о реке из расплавленного железа, которая течет под Сибирью и Аляской. Анализ снимков с трех спутников показал, что поток шириной 420 км находится в недрах Земли на глубине около 3 тыс. км. Об этом пишет газета «Известия».

Река напоминает высотные струйные течения, узкие зоны сильного ветра в верхней тропосфере. Это открытие объясняет существование в Северном полушарии участков с сильным магнитным полем.

Скорость расплавленного железа — примерно 40 км в год. Около 10 лет назад поток двигался в два раза медленнее, пишет портал hi-news. Этот факт поможет выяснить, почему магнитное поле планеты стало слабее.

По мнению ученых, Земля сейчас близка к тому моменту, когда Южный и Северный полюса меняются местами.

Фото: TASS/AP/Caleb Jones

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