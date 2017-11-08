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Ученые обнаружили на Алтае древний могильник с уникальными артефактами

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Барнаул
10:05 8 Ноября 2017
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Археологи обнаружили в Алтайском крае самый древний в регионе могильник. Специалисты полагают, что первого человека похоронили в нем 8 000 лет назад. Об этом сообщили в лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири АлтГУ.

По словам профессора кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергея Грушина, летом 2016 года ученые обследовали участок в Заринском районе, где планируется строительство газопровода в Китай. В один из выходных дней они поехали на реку Чумыш и заинтересовались мысом на противоположном берегу. Там ученые обнаружили пять могильников разных эпох.

Этим летом археологи совместно с экспедицией Кемеровского государственного университета на перекате Чумыша нашли некрополь с останками нескольких десятков людей, которые были похоронены лежа на спине. У каждого из них были «сопровождающие элементы»: каменные орудия труда, костяные предметы и много украшений из зубов животных. В результате радиоуглеродного анализа выяснилось, что захоронение датировано 6 тыс. годом до нашей эры — эпохой неолита.

Среди прочего была обнаружена так называемая «чумышская принцесса» — представительница знатного рода (комплекс датируется шестым веком нашей эры). Сохранились ее украшения, а также органика — волосы, заплетенные в косы — и элементы кожаной и войлочной одежды.

В земляных пластах над древним могильником ученые нашли деревянные шесты и колья, возраст которых составил примерно восемь тысяч лет. Породу дерева доподлинно установить не удалось — ее с высокой долей точности определит специальная экспертиза.

Отметим, на территории археологического памятника Чумыш-Перекат раскопки ведутся пять лет. За это время археологи обнаружили древние захоронения не связанных между собой периодов возрастом 6-8 веков до н.э. Могильник Чумыш-Перекат, расположен в западных предгорьях Салаирского кряжа. Планомерные исследования на памятнике, проведенные в 2014–2015 гг., позволили выявить несколько культурно-хронологических комплексов неолита-энеолита, эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья.

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