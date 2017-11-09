В Алтайском крае откроют первое в стране представительство РАН

Первое в России представительство Российской Академии наук (РАН) планируется создать в Алтайском крае. Такое решение было принято во время рабочей встречи губернатора региона Александра Карлина с президентом РАН Александром Сергеевым, сообщает в среду, 8 ноября, официальный сайт региона.

На встрече обсуждалась возможность участия Алтайского края в реализации государственной научно-технической политики, основные достижения научного сектора региона. В крае создан Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий, который позволил объединить ресурсы ведущих алтайских НИИ в области производства сельхозпродукции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Главное — договорились о том, чтобы открыть представительство РАН в крае —первое представительство академии в регионах России. Для нас важно, что оно создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов, и для РАН это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть», — привела пресс-служба слова Сергеева.

Он напомнил, что в Алтайском крае представлен широкий спектр научных организаций, в том числе академической науки, прежде всего сельскохозяйственные, есть НИИ в Бийске.

В свою очередь Карлин выразил признательность Сергееву за «оперативное и доброжелательное реагирование» на инициативу региона о создании представительства РАН. По словам губернатора, научный потенциал Алтайского края требуется реализовывать более эффективно, координируя исследования и внедряя их результаты в практику для достижения социально-экономического эффекта.