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Эксперты выяснили, где живут самые бедные сибирские ученые

Главная Наука
Барнаул
12:23 13 Ноября 2017
зарплата, ученые, наука, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты рекрутинговой службы HeadHunter выяснили, какую зарплату получают ученые в сибирских регионах.

По данным исследования, самое большое финансовое вознаграждение предлагают ученым Новосибирска – 32 тыс. рублей. В Улан-Удэ, Омске и Томске работники науки получают в среднем 30 тыс. рублей, в Красноярске – 27,5 тыс. рублей, Иркутске – 25 тыс. рублей. Самыми небогатыми оказались ученые Кемерово, Новокузнецка и Барнаула – их заработок не превышает 20 тыс. рублей.

При этом, согласно исследованию, спрос на ученых в СФО растет. Динамика вакансий в сфере «Наука, образование» в текущем году в сравнении с 2016 годом составила +43%. Наибольший спрос наблюдается по специальностям «Преподавание», «Языки», «Гуманитарные науки», «Инженерные науки» и «Информационные системы». Актуальные вакансии для ученых есть не только в сфере преподавания. К примеру, в последние годы заметная динамика отмечается во всем, что связано с биотехнологиями и экологической сфере.

- В этом году в Красноярске искали токсиколога, инженера биотестирования в Барнауле, эмбриолога и микробиолога в Новосибирске, экспертов по нефтепромыслу в Томске, генетиков в Омске, инженеров пробирного анализа в Улан-Удэ, почвоведов в Кузбассе, химиков в Иркутске, - пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

Фото: pixabay.com

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