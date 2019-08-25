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В Барнауле ученые разработали препарат для повышения физической и умственной активности

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Барнаул
15:45 25 Августа 2019
общество, наука
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Ученые научно-исследовательского института биологической медицины опорного Алтайского государственного университета разработали уникальный биологический препарат, обладающий высоким адаптогенным действием. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

Препарату уже дали рабочее название — «ФитАп». Он состоит из биологически активных веществ животного и растительного происхождения и предназначен для повышения умственной и физической работоспособности. 

«Разработанный продукт будет рекомендован в первую очередь людям, живущим в районах Крайнего Севера и мегаполисах, работающим в экстремальных условиях, вахтовым методом, а также спортсменам на этапах тренировок и реабилитации. Помимо этого, «ФитАп» в целях профилактики, для укрепления иммунитета можно рекомендовать всем тем, кто живет в условиях резко континентального и даже экстремального климата, серьезно влияющего на самочувствие, вне зависимости от возраста», — сказал директор научно-исследовательского института биологической медицины АлтГУ, д. б. н., профессор Вячеслав Лампатов.

Ученые испытали препарат на животных — он показал высокую адаптогенную активность. В состав «ФитАпа» входит четыре компонента растительного происхождения и пятый - животного. В конце осени исследователи планируют зарегистрировать препарат как биологически активную добавку.

Фото: altairegion22.ru

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