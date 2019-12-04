На Алтае создали новую породу оленей

В Алтайском крае вывели алтае-уссурийскую породу оленей. Ее представители отличаются большей массой молодых рогов – пантов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В 2009 году в регионах, где занимаются пантовым оленеводством, насчитывалось порядка 17 тыс. таких оленей, в Алтайском крае - более 9 тыс., в Республике Алтай - 8 тыс. Олени давали меньше пантов, и хозяйства начали сокращать поголовье. Поголовье упало всего до 5 тыс. этих животных. Чтобы сохранить генофонд и улучшить его, мы занялись выведением породы пятнистых оленей, в которой закреплены основные признаки этого вида животных», - рассказал ТАСС заместитель директора по науке ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» (ФАНЦА) Василий Луницын.

По данным информагентства, улучшения породы проводили внутри популяции оленей, не скрещивая животных с другими представителями вида. Средний вес пантов удалось увеличить на 20-30%, до 1,1 кг. Около тысячи животных содержатся в хозяйстве «Искра».

В составе ФАНЦА работает лаборатория биотехнологии пантовых оленей. Ее цель - создание адаптивной к условиям Сибири новой высокопродуктивной породы и типа пантовых оленей на основе биотехнологических методов воспроизводства.

Как писали Sibnovosti.ru, недавно министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило полностью запретить охоту на северного оленя в Красноярском крае и Якутии. Одной из причин сокращения популяции животных стала браконьерская охота. Охотников интересуют, прежде всего, панты, имеющие целебные свойства.

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