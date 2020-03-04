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Ученые заметили смещение Горного Алтая на северо-запад

Главная Наука
Барнаул
13:35 4 Марта 2020
наука, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН заметили смещение Горного Алтая. 

«Горообразовательные движения в Горном Алтае активно продолжаются в последние 5–10 млн лет, – отмечает Владимир Юрьевич Тимофеев. – Результат этих движений можно наблюдать в резкопересеченном рельефе, наличии глубоких речных долин, горных плато на высоте 2000–3000 м и хребтов с высотой 3000–4000 м», - рассказал Владимир Тимофеев, доктор физико-математических наук.

Ученые проводят ежегодную GPS‐съемку. С помощью специальных программ они анализируют полученные данные. Из-за сейсмичности региона скорость горизонтальных движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год – на 30 градусов к северо-западу.

Эти исследования помогают предвидеть сейсмические события, которых в ближайшее время на Алтае не будет. 

Фото: СО РАН

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