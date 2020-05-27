В Барнауле создали безопасный бактерицидный светильник

Компания «Энергосберегающие технологии» из Барнаула разработала безопасные бактерицидные светильники, не требующие утилизации. Авторы проекта уверены, что прибор сможет заменить ртутные бактерицидные лампы. При этом срок службы новых светильников дольше в четыре раза. Бактерицидный эффект достигается за счет особых диодов с UVC- и UVA-излучением.

«По своим свойствам светильники ЭСТ не только полностью заменяют ртутные бактерицидные лампы, но и будут гораздо эффективнее и безопаснее. Они не содержат никаких ядовитых веществ, их не нужно утилизировать», - сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края.

Экспериментальный образец светодиодного бактерицидного светильника компания планирует выпустить уже в июне, а затем приступить к запуску прибора в производство.