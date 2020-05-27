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В Барнауле создали безопасный бактерицидный светильник

Главная Наука
Барнаул
17:07 27 Мая 2020
наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Компания «Энергосберегающие технологии» из Барнаула разработала безопасные бактерицидные светильники, не требующие утилизации. Авторы проекта уверены, что прибор сможет заменить ртутные бактерицидные лампы. При этом срок службы новых светильников дольше в четыре раза. Бактерицидный эффект достигается за счет особых диодов с UVC- и UVA-излучением.

«По своим свойствам светильники ЭСТ не только полностью заменяют ртутные бактерицидные лампы, но и будут гораздо эффективнее и безопаснее. Они не содержат никаких ядовитых веществ, их не нужно утилизировать», - сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края.

Экспериментальный образец светодиодного бактерицидного светильника компания планирует выпустить уже в июне, а затем приступить к запуску прибора в производство.

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